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Надзвичайні новини

На проспекті Лесі України водій збив людину на пішохідному переході

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 98

 

На той момент світлофори не працювали

30 листопада близько 7.20 на проспекті Лесі Українки (у районі зупинки «Козацька») сталася ДТП з потерпілим – водій автомобіля Chery збив пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, на той момент світлофори не працювали, бо на районі не було світла. Потерпілого ушпиталили до лікарні на огляд, він отримав незначні травми.

На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці склали відповідні матеріали, задокументували аварію. Надалі цією справою займатиметься патрульна поліція без внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Поліція нагадує: дуже важливо, щоб водії могли помітити пішоходів на дорозі (особливо у темну пору доби). Останнім часом у ДТП, які реєструють правоохоронці, винні саме пішоходи, бо різко виходять на дорогу, а водії не встигають зорієнтуватися і пригальмувати. Краще перечекати, поки автомобілі проїдуть, а потім переходити проїжджу частину, особливо актуально це у вечірній час.

Як далеко видно пішохода у темряві
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП пішохід пішохідний перехід
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