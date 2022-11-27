Як далеко видно пішохода у темряві

Безпека – головний принцип дорожнього руху. Це стосується усіх його учасників. Саме тому встановлені норми про носіння світлоповертальних елементів.
Про це повідомили у пресслужбі Головного сервісного центру МВС.
Якщо людина має на одязі флікер, то вірогідність ДТП зменшується у 6-8 разів. За несприятливих погодних умов пішохода у такому одязі буде помітно на відстані 130-150 метрів, в той час, як людину у темному — лише за 25-50 метрів.
Для прикладу — щоб зманеврувати при швидкості 50 км/год, водієві потрібно 150 метрів, а пішохід у світлому одязі стає помітним за 30-75 м. А ось зі світловідбивачем — за 300 м.
Раніше ми писали, як пішоходам ефективно носити флікери.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер