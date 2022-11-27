Як далеко видно пішохода у темряві

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 111

Безпека – головний принцип дорожнього руху. Це стосується усіх його учасників. Саме тому встановлені норми про носіння світлоповертальних елементів.

Про це повідомили у пресслужбі Головного сервісного центру МВС.

— У Правилах дорожнього руху у розділі 4. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ чітко прописано: п. 4.4. «У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи», — йдеться у повідомленні.

Якщо людина має на одязі флікер, то вірогідність ДТП зменшується у 6-8 разів. За несприятливих погодних умов пішохода у такому одязі буде помітно на відстані 130-150 метрів, в той час, як людину у темному — лише за 25-50 метрів.

Для прикладу — щоб зманеврувати при швидкості 50 км/год, водієві потрібно 150 метрів, а пішохід у світлому одязі стає помітним за 30-75 м. А ось зі світловідбивачем — за 300 м.

— Бережіть себе та тих кого любите! — закликали у Головному сервісному центрі МВС.

Раніше ми писали, як пішоходам ефективно носити флікери.