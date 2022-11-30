У Кременчуцькій бібліотеці говорили про мир і любов різними мовами

27 листопада у читальній залі Бібліотеки на Соборній, 9/16 відбулася зустріч кременчужан і гостей міста з Андрієм Ляшенком, поліглотом, філологом, викладачем іноземних мов.
Андрій - непересічна особистість, він знає 7 мов (окрім рідної та мови окупантів), грає на музичних інструментах, володіє мнемотехнікою.
Серед мов, якими володіє Андрій Ляшенко:
А серед музичних інструментів, на яких грає 42-річний поліглот:
Інтелектуально-музичний захід у читальній залі бібліотеки-філії №2 тривав понад 1.5 години й була поділений на 3 змістовні частини.
Спочатку говорили, як правильно вивчати мови.
За словами Андрія Ляшенка, вивчення іноземних мов має бути свідомим і регулярним, а пасивність сильно заважає вчити.
Якщо людина знає 10 іменників, 10 прикметників, 10 займенників, 10 дієслів - можна побудувати тисячі речень.
На думку Андрія, слухати та повторювати - найкращий спосіб вивчити мову. Асоціації полегшують запам'ятовування слів. Вчити треба не по одному слову, а у реченнях. Важливо використовувати зображення.
Вважається, що щоб вивчити як пишеться слово чи речення, його треба написати 26 разів. Треба постійно читати, щоб збільшувати словниковий запас, і запам'ятовувати, як пишуться слова.
Варто дивитися мовою оригіналу фільми та серіали, які вже бачили. Субтитри не дуже допомагають зануритися у мовне середовище, адже мозок читатиме, а не слухатиме. Можна спочатку з субтитрами, а потім все ж таки без, на слух.
Зазвичай, для тих, хто любить подорожувати, буде достатньо знати 30 речень (граматичних конструкцій) англійською, щоб достатньо комфортно перебувати за кордоном.
У другій частині заходу, непересічний кременчужанин зіграв відомі класичні твори на різних інструментах, які він самотужки опанував. Також пролунали у виконанні поліглота така популярна наразі «Ой у лузі червона калина...» і рідний усім свідомим громадянам Гімн України.
Наостанок багато говорили про мнемотехніку. Тобто про те, як тренувати пам'ять. Ба більше, не просто говорили, а робили практичні вправи. Участь в інтерактиві взяли усі слухачі.
Мало хто з присутніх знав, що навіть існують світові змагання з мнемотехніки.
За словами Любові Карпової, завідувачки філії №2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека, це не остання зустріч з паном Андрієм. Виявляється, у чоловіка є ще таланти, які він обов'язково продемонструє наступного року на зустрічах у читальній залі Бібліотеки на Соборній, 9/16.
Раніше ми писали, що у цій бібліотеці щосуботи збираються любителі настільних ігор з Кременчука та агломерації.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер