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У Кременчуцькій бібліотеці говорили про мир і любов різними мовами

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 316

Також слухали музику та тренували пам'ять

27 листопада у читальній залі Бібліотеки на Соборній, 9/16 відбулася зустріч кременчужан і гостей міста з Андрієм Ляшенком, поліглотом, філологом, викладачем іноземних мов.

Андрій - непересічна особистість, він знає 7 мов (окрім рідної та мови окупантів), грає на музичних інструментах, володіє мнемотехнікою.

 

Серед мов, якими володіє Андрій Ляшенко:

  • англійська;
  • турецька;
  • азербайджанська;
  • польська;
  • чеська;
  • іспанська;
  • білоруська;
  • українська;
  • російська.

А серед музичних інструментів, на яких грає 42-річний поліглот:

  • акордеон;
  • сопілка;
  • гітара;
  • губна гармошка;
  • ксилофон;
  • балалайка.

Інтелектуально-музичний захід у читальній залі бібліотеки-філії №2 тривав понад 1.5 години й була поділений на 3 змістовні частини.

Спочатку говорили, як правильно вивчати мови.

 

За словами Андрія Ляшенка, вивчення іноземних мов має бути свідомим і регулярним, а пасивність сильно заважає вчити.

- Якщо музикант не грає один день, він це відчуває сам. Якщо два дні, це чує вчитель. Якщо тиждень, це чують слухачі, - розповів поліглот.

Якщо людина знає 10 іменників, 10 прикметників, 10 займенників, 10 дієслів - можна побудувати тисячі речень.

На думку Андрія, слухати та повторювати - найкращий спосіб вивчити мову. Асоціації полегшують запам'ятовування слів. Вчити треба не по одному слову, а у реченнях. Важливо використовувати зображення.

- Турецька та іспанська - одні з найпростіших для написання, граматично, - так чоловік відповів на одне з числених запитань слухачів.

 

Вважається, що щоб вивчити як пишеться слово чи речення, його треба написати 26 разів. Треба постійно читати, щоб збільшувати словниковий запас, і запам'ятовувати, як пишуться слова.

Варто дивитися мовою оригіналу фільми та серіали, які вже бачили. Субтитри не дуже допомагають зануритися у мовне середовище, адже мозок читатиме, а не слухатиме. Можна спочатку з субтитрами, а потім все ж таки без, на слух.

Зазвичай, для тих, хто любить подорожувати, буде достатньо знати 30 речень (граматичних конструкцій) англійською, щоб достатньо комфортно перебувати за кордоном.

- З понад 200 тис. слів, зазвичай ми знаємо 30-50 тис., а використовуємо десь 2-3 тис., - навів цікаві факти Андрій Ляшенко.

 

У другій частині заходу, непересічний кременчужанин зіграв відомі класичні твори на різних інструментах, які він самотужки опанував. Також пролунали у виконанні поліглота така популярна наразі «Ой у лузі червона калина...» і рідний усім свідомим громадянам Гімн України.

 

Наостанок багато говорили про мнемотехніку. Тобто про те, як тренувати пам'ять. Ба більше, не просто говорили, а робили практичні вправи. Участь в інтерактиві взяли усі слухачі.

Мало хто з присутніх знав, що навіть існують світові змагання з мнемотехніки.

- Як же краще тренувати пам'ять? Через асоціації та образи, - повідав Андрій Ляшенко.

За словами Любові Карпової, завідувачки філії №2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека, це не остання зустріч з паном Андрієм. Виявляється, у чоловіка є ще таланти, які він обов'язково продемонструє наступного року на зустрічах у читальній залі Бібліотеки на Соборній, 9/16.

 

Раніше ми писали, що у цій бібліотеці щосуботи збираються любителі настільних ігор з Кременчука та агломерації.

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: поліглот філолог викладач бібліотека-філія №2 Бібліотека на Соборній читальна зала зустріч
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