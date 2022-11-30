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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині дівчина продавала немовля на інтернет-платформі за 1000 грн

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 712

 

Як виявилося, «продавцю» 12 років

Мешканка Полтавщини розмістила на інтернет-платформі оголошення про продаж немовляти. Про це інформує Миргородський райвідділ поліції.

«Продам дитину (3 місяці) за 1000 гривень» – таке оголошення з’явилося днями на одній з популярних вебплатформ. Його прочитала інтернет-користувачка та надіслала скриншот у Facebook messenger «Поліція Полтавської області» з проханням перевірити інформацію «задля безпеки малюка».

Процес опрацювання повідомлення про імовірний факт продажу дитини взяв на особистий контроль начальник Главку обласної поліції Євген Рогачов. Копи провели комплекс невідкладних заходів для встановлення автора оголошення. 

Уже за кілька годин правоохоронці знали прізвище «продавця» та стояли на порозі його будинку. Ним виявилася… 12-річна мешканка Миргородського району. Дівчинка зізналася:

- Оголошення виставила по приколу, щоб дізнатися реакцію людей. 

Про свою витівку вона щиро пожалкувала, однак каяття не звільняє від профілактичного обліку. На даний час працівники ювенальної превенції вивчають умови, в яких виховується дитина, та психологічний клімат в родині для ухвалення необхідних правових рішень.

За висновками поліцейських психологів, психічний розвиток підлітків та їх поведінка значною мірою залежать від стосунків з оточенням (особливо з батьками та близькими). Відповідно, їх вчинки слід сприймати як тривожний сигнал та індикатор якості ваших з ними стосунків. Зверніть увагу на своїх дітей! Можливо, їм зараз її не вистачає?

Якщо вам потрібна психологічна консультація, ви можете звернутися до спеціалістів психологічної служби поліції Полтавщини через чат-бот у Telegram. Або скористатися корисними порадами від фахівців поліції на Telegram-каналі «Психологічна підтримка».

Поліція висловлює окрему вдячність громадянці, яка поділилася з ними своїми думками та побоюваннями. Хоча оголошення і виявилося фіктивним, її реакція на можливу загрозу заслуговує на відмінну оцінку.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: немовля продаж поліція неповнолітня
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