Військовий та футболіст Назар Єрошенко отримав поранення під Бахмутом

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 519

Потрібна допомога як у лікуванні, так і реабілітації

Захисник України з Кременчука Назар Єрошенко отримав множинні поранення ніг під час бою в районі Бахмута Донецької області. Назар Єрошенко – вихованець МФК «Кремінь» (2002-2003, тренер Антон Диндіков) й захищав ворота юнацької команди «Кремінь-Юніор».

19-річний Назар з початком повномасштабної російсько-української війни добровольцем пішов на захист України. У лавах «А308а» Назар виконував бойові завдання в районі Запорізького, Херсонського та Донецького напрямків.

Спочатку бої тривали у полях та посадці, згодом перемістилися у місто. Бахмут – одна з найгарячіших точок. Місцевих мешканців там залишилося обмаль.

24 листопада під час обстрілу в районі Бахмута Назар отримав тяжкі множинні поранення ніг. Його екстрено прооперували у Дніпрі. Наразі кременчужанин перебуває у госпіталі в Києві.

На його реабілітацію та лікування необхідні фінансові затрати. Лікарі поки ніяких прогнозів не дають, адже уламків у ногах багато.

Картка ПриватБанку: 5457 0822 2727 8657 (мама Єрошенко Тетяна Григорівна)

ПУМБ 5355 2802 0280 6095