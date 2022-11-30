Розвінчуємо міфи: які фейки просувала російська пропаганда цього тижня

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 411

Країна-терорист розвернула потужну атаку проти України на інформаційному фронті, тож піклуймося про інформаційну гігієну

З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист розвернула потужну атаку проти України та українців на інформаційному фронті. Видання Gwara media розвінчує фейкі, що з'явилися в мережі на початку цього тижня.

Іспанський журнал «El Jueves» висміює президента Польщі Анджея Дуду

Російські телеграм-канали поширюють наступне зображення та описує, що журнал «El Jueves» висміює президента Польщі, якого розіграли російські пранкери Вован і Лєксус.

Насправді – це фейк, даний журнал взагалі не публікував таку обкладинку.

Останній номер журналу має назву «Mundial De Matar» та містить зовсім інше зображення:

Також варто звернути увагу на номер журналу. Фейковий випуск містить «№ 2,375», коли останній справжній випуск на обкладинці має номер «2,374».

Росія «милосердно» воює з Україною

Російські телеграм-канали поширюють відео, у якому колишній американський військовий, а зараз військовий аналітик Скот Ріттер говорить про те, що росіяни милосердні до українців.

Скот Ріттер не вперше підігрує російській пропаганді. Як раніше заявляв Центр Протидії Дезінформації, він та низка інших «експертів» просували наратив про те, що Україна та НАТО не можуть перемогти Росію. Ріттер неодноразово з’являвся в ефірах російських каналів та поширював російську пропаганду: вихваляв військових РФ, говорив, що Україна швидко програє та ставив під сумніви події у Бучі.

За даними МВС України, військові ЗС РФ здійснили велику кількість злочинів, які порушують міжнародні гуманітарні правила: вбивство мирного населення, катування, депортація, тощо. Також Росія здійснює знищення цивільної критичної інфраструктури. 97 % цілей, які вразила Росія - цивільні. Це не можна назвати милосердям зі сторони російських військових.

Граната яскравого кольору в під’їздах

28 листопада до чат-боту «Перевірка» надійшов запит з проханням перевірити правдивість інформації про гранати, що залишають для дітей в під’їздах. До запиту додавалось також й фото.

Дійсно, наразі в умовах активного ведення бойових дій питання мінної безпеки є вкрай важливим, особливо для дітей.

Проте, саме надана в запиті інформація не відповідає дійсності.

Вперше цей скриншот поширили ще 2 березня, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді до фото за допомогою редагування додали текст: «На Сихові (м. Львів - ред.) знайшли».

Тоді Львівська міська рада спростувала інформацію про виявлену гранату в одному з під’їздів багатоповерхівки на Сихові. Немає й жодних доказів того, що на фото дійсно зображено вибухонебезпечний предмет. Тому наразі потрібно спростувати інформацію про виявлення червоної гранати в під’їзді житлового будинку.

Звертаємо вашу увагу, що хоч ця інформація не підтвердилась, варто знати основні правила мінної безпеки. Не пересуватись невідомими маршрутами та не чіпати незнайомі предмети. Також в жодному випадку не підходьте до незнайомих предметів та не повертайтесь завчасно до нерозмінованих територій. Якщо ви побачили підозрілу річ, телефонуйте до ДСНС 101 або до служби порятунку 112.