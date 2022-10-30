До кінця опалювального сезону кременчужанам не підійматимуть вартість побутової електроенергії

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 97

Це триватиме до кінця березня 2023 р.

Ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

28 жовтня Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483». Цим документом передбачено продовження дії спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Таким чином пільгові ціни на електричну енергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 - до 31 березня 2023 р.

- Незважаючи на війну і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, ухвалено рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян. Вдячний кожному за своєчасну оплату електроенергії, це надзвичайно важливо для стабільної роботи наших енергокомпаній та оперативного проведення ремонтів об’єктів і обладнання, пошкоджених через ворожі атаки, - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення були знижені з 1 жовтня 2021 р.

Фіксований тариф становить:

1,44 грн/кВт год - для індивідуальних побутових споживачів при споживанні до 250 кВт год на місяць;

1,68 грн/кВт год – для індивідуальних побутових споживачів понад 250 кВт год на місяць;

1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів, гуртожитків, для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб у частині задоволення власних потреб ВПО, у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території, для релігійних організацій в частині використання електричної енергії для комунально-побутових потреб.

Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей:

індивідуальних теплових пунктів;

котелень;

ліфтів;

насосів;

домофонів;

освітлення дворів, східців і номерних знаків.

Водночас постановою цей перелік доповнено цілями споживання на:

аварійне та евакуаційне освітлення;

протипожежні системи;

системи вентиляції, димовидалення та кондиціонування;

системи сигналізації;

авіаційні маяки.

Нагадуємо, що відключати українцям світло, газ і воду за борги заборонено.