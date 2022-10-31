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Кременчук, Здоров'я

Що таке ПТСР та які його симптоми

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 485

 

Про посттравматичний стресовий розлад простими словами

Якщо ми всі зараз мало не щодня чуємо сигнали тривог, гупання ППО та «прильотів», чи означає це, що у нас всіх ПТСР?

Спойлер: ні.

Чому ні, пояснює директорка Центру психічного здоров’я і реабілітації «Лісова поляна» МОЗ України Ксенія Возніцина у межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

ПТСР – посттравматичний стресовий розлад — це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Не можна отримати ПТСР через те, що вас, наприклад, звільнили з роботи, адже психологічна травма, через яку розвивається ПТСР, завжди пов’язана з надзвичайно загрозливою або катастрофічною ситуацією. Такий розлад може змінити те, як людина думає, почувається та поводиться, може спричиняти значні негаразди й впливати на здатність до нормального функціонування.

ПТСР розвивається лише у 20-30% людей (близько 8% чоловіків і 20% жінок), які пережили травматичні події. Про наявність ПТСР можуть свідчити симптоми, які можна поділити на чотири категорії:

  1. Симптоми повторного переживання:
    - інтрузії – проживання травматичної події знову і знову;
    - флешбеки – повторні спогади з відчуттям перебування всередині події, нічні жахи.
  2. Уникання нагадування, спогадів та думок про травму.
  3. Неконструктивні поведінкові рішення, когнітивні/емоційні порушення.
  4. Перезбудження, підвищена тривожність (посилене відчуття загрози).

Людині, яка пережила травматичні події, дуже легко нашкодити. Тому експериментувати небезпечно. Роботу з такими людьми має проводити лише фахівець після відповідного навчання за доказовими методами, що пройшли належну наукову перевірку та були визнані на рівні міжнародних асоціацій.

Про те, що робити, якщо у вас або ваших близьких діагностували ПТСР - ми розповімо у наступних публікаціях. Слідкуйте новинами на сайті «Кременчуцького Телеграфу».

Раніше ми писали, що як кременчужанам зберегти витримку в умовах масових повітряних атак й інших воєнних викликів.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ПТСР посттравматичний стресовий розлад МОЗ симптоми
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