Що таке ПТСР та які його симптоми

Якщо ми всі зараз мало не щодня чуємо сигнали тривог, гупання ППО та «прильотів», чи означає це, що у нас всіх ПТСР?
Спойлер: ні.
Чому ні, пояснює директорка Центру психічного здоров’я і реабілітації «Лісова поляна» МОЗ України Ксенія Возніцина у межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.
ПТСР – посттравматичний стресовий розлад — це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Не можна отримати ПТСР через те, що вас, наприклад, звільнили з роботи, адже психологічна травма, через яку розвивається ПТСР, завжди пов’язана з надзвичайно загрозливою або катастрофічною ситуацією. Такий розлад може змінити те, як людина думає, почувається та поводиться, може спричиняти значні негаразди й впливати на здатність до нормального функціонування.
ПТСР розвивається лише у 20-30% людей (близько 8% чоловіків і 20% жінок), які пережили травматичні події. Про наявність ПТСР можуть свідчити симптоми, які можна поділити на чотири категорії:
Людині, яка пережила травматичні події, дуже легко нашкодити. Тому експериментувати небезпечно. Роботу з такими людьми має проводити лише фахівець після відповідного навчання за доказовими методами, що пройшли належну наукову перевірку та були визнані на рівні міжнародних асоціацій.
Про те, що робити, якщо у вас або ваших близьких діагностували ПТСР - ми розповімо у наступних публікаціях. Слідкуйте новинами на сайті «Кременчуцького Телеграфу».
Раніше ми писали, що як кременчужанам зберегти витримку в умовах масових повітряних атак й інших воєнних викликів.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер