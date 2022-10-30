В Україні внесли зміни до КУпАПу та ЗУ «Про дорожній рух»

Відсьогодні КУпАП доповнюється новою статтею 121-3 «Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів» та вносяться зміни до ЗУ «Про дорожній рух».
Про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.
Стаття складається із трьох частин, які встановлюють відповідальність за порушення правил використання номерних знаків водіями транспортних засобів.
За частиною першою статті 121-3 КУпАП водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:
Санкція за порушення частини першої цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 1 190 грн.
Частиною другою статті 121-3 КУпАП передбачається запровадження адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками:
Санкція за порушення частини другої цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 2 550 грн.
Частина третя статті 121-3 КУпАП передбачає відповідальність за повторність незаконного використання номерних знаків державних органів та дипломатичних установ протягом року.
Санкція за порушення частини третьої даної статті передбачає накладення штрафу в розмірі 5 100 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.
Водночас втрачають чинність положення щодо порушень, повʼязаних з використанням номерних знаків, які містились у частині шостій статті 121 КУпАП.
Раніше ми писали, що в Україні розширили перелік тих, хто може отримати статус УБД.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер