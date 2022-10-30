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В Україні внесли зміни до КУпАПу та ЗУ «Про дорожній рух»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 271

 

Штрафи - від 1 190 до 5 100 грн

Відсьогодні КУпАП доповнюється новою статтею 121-3 «Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів» та вносяться зміни до ЗУ «Про дорожній рух».

Про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Стаття складається із трьох частин, які встановлюють відповідальність за порушення правил використання номерних знаків водіями транспортних засобів.

За частиною першою статті 121-3 КУпАП водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:

  • без номерного знака;
  • з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;
  • з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;
  • перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;
  • закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);
  • з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
  • забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінаціюномерного знака з відстані 20 метрів;
  • умисні дії, спрямовані на приховування номерного знака.

Санкція за порушення частини першої цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 1 190 грн.

Частиною другою статті 121-3 КУпАП передбачається запровадження адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками:

  • Збройних Сил України;
  • Національної гвардії України;
  • Національної поліції України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом.

Санкція за порушення частини другої цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 2 550 грн.

Частина третя статті 121-3 КУпАП передбачає відповідальність за повторність незаконного використання номерних знаків державних органів та дипломатичних установ протягом року.

Санкція за порушення частини третьої даної статті передбачає накладення штрафу в розмірі 5 100 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.

Водночас втрачають чинність положення щодо порушень, повʼязаних з використанням номерних знаків, які містились у частині шостій статті 121 КУпАП.

Раніше ми писали, що в Україні розширили перелік тих, хто може отримати статус УБД.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: КУпАП закон про дорожній рух зміни штрафи санкція
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