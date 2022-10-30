Стало відомо, скільки за 10 місяців знищили залишків ракет й інших ВНП на Полтавщині

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 286

Чи не щодня на території Полтавщини знаходять боєприпаси й інші вибухонебезпечні предмети як часів ІІ Світової війни, так і вже сучасної повномасштабної війни РФ проти нашої держави - нових Визвольних змагань за незалежність України.

Це становить неабияку небезпеку для цивільного населення. Тому піротехнікам ДСНС роботи зі знищення боєприпасів і залишків ракет вистачає.

За інформацією Головного управління ДСНС України у Полтавській області, всього з початку року на території області знищено:

207 артснарядів;

12 гільз до артснарядів;

7 бойових частин до ракети;

4 двигуни до ракети;

3 авіаційні бомби;

139 мінометних мін;

21 ручних гранат;

65 реактивних снарядів;

19 ракет;

2 гранатометних постріли;

3 протитанкові міни;

173 набої до стрілецької зброї;

62 вибухників;

60 одиниць інших вибухонебезпечних предметів.

Раніше ми писали, що 29 жовтня у Кременчуцькому районі знайшли залишки ракети С-300.