Стало відомо, скільки за 10 місяців знищили залишків ракет й інших ВНП на Полтавщині

Чи не щодня на території Полтавщини знаходять боєприпаси й інші вибухонебезпечні предмети як часів ІІ Світової війни, так і вже сучасної повномасштабної війни РФ проти нашої держави - нових Визвольних змагань за незалежність України.
Це становить неабияку небезпеку для цивільного населення. Тому піротехнікам ДСНС роботи зі знищення боєприпасів і залишків ракет вистачає.
За інформацією Головного управління ДСНС України у Полтавській області, всього з початку року на території області знищено:
Раніше ми писали, що 29 жовтня у Кременчуцькому районі знайшли залишки ракети С-300.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер