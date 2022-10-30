Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 183

ОВЕН (21.03-20.04)

Вашi вiдносини з оточуючими на цьому тижнi будуть побудованi на суперечностях. Смiливi рiшення, потреба змiн примусять дiяти швидко i енергiйно. Але якщо в першiй половинi тижня успiх буде на вашому боцi, то ближче до вихiдних краще зменшити темп i бiльше уваги придiляти деталям, щоб не допустити прикрих помилок. У особистих вiдносинах пристрастi розпалюються. Знайдiть спосiб охолодити свою нестримну вдачу. Для цього пiдiйдуть посиленi тренування в спортзалi або будь-яка фiзична робота. Але у вихiднi краще все робити неспiшно.

Сприятливi днi: понеділок, вівторок.

Несприятливий день: середа.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)

Вам не захочеться робити зайвих рухiв, якi можуть порушити розмiрений хiд вашого життя. З`явиться можливiсть привнести в свiй свiт ще бiльше краси i зручностi. Але все пiд контроль узяти не вдасться. Найбiльш визначнi заходи плануйте на понедiлок i вiвторок, i не обмежуйтеся однiєю темою. Ухвалюйте нестандартнi рiшення, дiйте смiливiше, не вiдмовляйтеся вiд роботи за сумiсництвом. В недiлю можлива криза у важливих вiдносинах. Утримуйте емоцiї в рамках безпеки.

Сприятливий днень: вівторок.

Несприятливий день: п'ятниця.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Це один з ключових тижнiв у роцi, коли можна спробувати щось грунтовно змiнити або почати з чистого листа. До четверга вам вдасться величезну кiлькiсть iдей реалiзувати одночасно, а щось можна вiдправити до скарбнички, зробивши резерв на майбутнє. Але у четвер будьте уважнi до знакiв подiй, вам вiдкриваються перспективи через те, на що ви звертаєте увагу. Фiзичнi i психологiчнi перевантаження небажанi. До кiнця тижня у вас буде ще багато змiн i нових вражень, але спробуйте нiчого не ускладнити i не зiпсувати.

Сприятливi днi: четвер, неділя.

Несприятливих днів немає.

РАК (22.06-22.07)

Ваше вiдношення до будинку як фортецi i любов до пам`ятних дрiбниць зараз дещо трансформується в потребу змiн i реконструкцiй. На хорошому енергетичному посилi ви ще можете зайнятися ремонтом або позбутися того, що гальмує ваше прагнення до змiн i оновлення. Можна зайнятися i особистим iмiджем. Створiть яскравiший i смiливiший образ, вiдповiдний прискореному темпу подiй i жвавiй атмосферi спiлкування. У вихiднi, навпаки, самотнiсть пiде на користь вашому здоров`ю i збагатить емоцiйний свiт.

Сприятливi днi: понеділок, субота.

Несприятливий день: неділя.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Понедiлок i вiвторок порадують вас новими перспективами. Потреба змiн i радикальних перетворень чергуватиметься з прагненням до автономiї. Можливо, це єдиний спосiб впоратися з перевантаженнями. Пiсля насиченого активними дiями i спiлкуванням дня прагнiть органiзувати собi спокiйний вiдпочинок вдома. Домашня робота почекає, а ось улюбленi захоплення сприятимуть збереженню внутрiшньої рiвноваги. Не забувайте пiклуватися про свiй органiзм. Це допоможе запобiгти потенцiйним проблемам.

Сприятливi днi: середа, субота.

Несприятливий день: понеділок.

ДIВА (24.08-23.09)

До четверга може отримати активний розвиток якась важлива тема. Це i можливiсть частково або корiнним чином змiнити сформований стиль вiдносин або свiй власний iмiдж. Цiлком iмовiрно, що не все залежить вiд вашого бажання. Змiни можуть прийти ззовнi, i вам нiчого не залишиться, як прийняти новi правила гри. На початку тижня спробуйте налаштуватися на новий ритм подiй. Оскiльки розслабитися найближчим часом вам не вдасться, робiть частiше перерви в роботi.

Сприятливий день: п'ятниця.

Несприятливий день: вівторок.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

Намагайтеся свої намiри на цьому тижнi зробити бiльш продуманими, а спiлкування - виборчим. Ви можете почати щось нове, i краще це зробити на початку тижня, щоб в решту днiв постежити, що з цього вийде i внести необхiднi корективи. Не полiнуйтеся переставити в будинку меблi i зробити свiй житловий простiр стильнiшим i зручнiшим. Це створить позитивний стимулюючий фон для оновлення, до якого ви зараз можете вiдчувати особливе тяжiння. А ось в особистому життi ви належним чином оцiните постiйнiсть i надiйнiсть партнера.

Сприятливi днi: вівторок, середа.

Несприятливий: неділя.

СКОРПIОН (24.10-22.11)

Можливий прорив у справах, якщо це входить у вашi плани. Вiдрядження, переговори iз зарубiжними партнерами успiшнiше складуться на початку тижня. В середу ви зможете перевершити себе i проявити дар переконання в тих питаннях, якi поставите за мету вирiшити з начальством або колегами. Але пам`ятайте, що iнтереси зараз повиннi бути взаємовигiдними, а робота в командi краща за самостiйне просування до мети. Вiзьмiть тайм-аут у вихiднi, вiдкладiть всi справи.

Сприятливi днi: вівторок, п'ятниця.

Несприятливий день: середа.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Ваша дивовижна чутливiсть до ритму подiй допоможе налаштуватися на бiльшу активнiсть. Навiть якась демонстративнiсть i прагнення створити яскравiший iмiдж пiдуть на користь справi. У четвер ви можете опинитися перед вибором. Будьте уважнi до аргументiв колег або партнерiв. Вашi точнi оцiнки i розумiння сутi ситуацiї все ж таки потребують колективної творчостi. Розподiливши ролi, ви швидше зумiєте досягти мети. Та i в iнших вiдносинах - дружнiх i любовних - ви налаштованi на енергiйне спiлкування.

Сприятливий день: середа.

Несприятливих днів немає.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)

Налаштовуйтеся мiняти в своєму життi все те, що вас перестало влаштовувати - графiк роботи, iнтер`єр будинку або офiсу, стиль вiдносин з партнерами. Радикалiзм виправданий. Все одно вам не вдасться залишитися в сторонi вiд змiн, i краще робити все так, як вам вигiдно або цiкаво. Набирайтеся сил, укладайте угоди, спробуйте вiдкласти кошти, оскiльки скоро не виключенi проблеми. У особистих вiдносинах прагнiть не викликати у коханої людини вiдчуття ревнощiв. Проведiть вихiднi разом де-небудь в тихому i затишному мiсцi, але не ведiть розмови про майбутнє.

Сприятливi днi: середа, субота.

Несприятливий день: неділя.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)

Зараз вам краще розраховувати на свої сили. Вашi непрямi доходи через партнерiв поки не викликають оптимiзму. Доведеться вести економнiший спосiб життя i не поспiшати з крупними придбаннями. Проте не буде бракувати нових iдей i охочих попрацювати з вами в однiй командi. Дiловi i особистi iнтереси знайдуть точки зiткнення. Романтичнi тенденцiї i службовi романи можуть навiть вiдволiкти вас вiд прагматичнiших завдань. Не втрачайте голову, а до вихiдних знайдiть собi заняття, яке поверне вам внутрiшню рiвновагу.

Сприятливий день: вівторок.

Несприятливий день: середа.

РИБИ (20.02-20.03)

Пожвавлення в справах не виключає проблем, якщо ви будете легковiрнi. Торговi операцiї можливi на початку тижня, але можуть виявитися збитковими, якщо ви укладете їх ближче до вихiдних. Поки ваша дiяльнiсть не обiцяє особливого прибутку, i краще орiєнтуватися на розширення зв`язкiв i попереднi домовленостi. Поєднання великодушностi з практичною хваткою допоможуть вам iнтуїтивно вийти на потрiбний рiвень стосункiв i отримати задоволення вiд поточних подiй. Деяка загадковiсть у вашiй поведiнцi зробить спiлкування з вами особливо бажаним.

Сприятливий день: субота.

Несприятливих днів немає.