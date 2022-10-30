Де на Полтавщині відключатимуть електроенергію у листопаді

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 353

Лунін заявив, що черги змінюватися не будуть

Полтавщина впроваджує графіки погодинного відключення. Область розділили на три черги, які вимикатимуть за встановленим графіком. Вже відомий графік на листопад.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

- Відключення світла повинні бути максимально справедливими та прогнозованими. Люди мають знати, коли та на скільки в них зникне електроенергія, - заявив він.

Поділ на черги. Тут зазначені населені пункти та вулиці. Черги змінюватися не будуть.

1 черга по Кременчуку

2 черга по Кременчуку

3 черга по Кременчуку

Графік вимкнень на листопад. Тут зазначені день та час вимкнення світла для кожної черги.

Раніше ми писали, що графіки відключення електроенергії стануть плановими з наступного тижня.