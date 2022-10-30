Де на Полтавщині відключатимуть електроенергію у листопаді

Полтавщина впроваджує графіки погодинного відключення. Область розділили на три черги, які вимикатимуть за встановленим графіком. Вже відомий графік на листопад.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Поділ на черги. Тут зазначені населені пункти та вулиці. Черги змінюватися не будуть.
1 черга по Кременчуку
2 черга по Кременчуку
3 черга по Кременчуку
Графік вимкнень на листопад. Тут зазначені день та час вимкнення світла для кожної черги.
Раніше ми писали, що графіки відключення електроенергії стануть плановими з наступного тижня.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер