У Полтаві передали ще 3 автівки для захисників України

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 213

Цього разу 2 німецькі мікроавтобуси та французьку «швидку»

Сьогодні, 28 жовтня, полтавські волонтери передали на фронт ще 3 автомобілі - два мікроавтобуси та «швидку». Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Швидку» придбали французи й відправили в Україну.

- Авто оснащене необхідним обладнанням і забезпечене медикаментами. Вирушить на харківський напрямок і також повезе гуманітарну допомогу - аптечки та ліки, крім того, інвалідні візки й мотопомпи, - розповів Дмитро Лунін.

2 німецькі автівки для захисників України придбали керівник «Агрофірми «Ім. Довженка» Сергій Жилін і керівник СТОВ «Мусіївське» Олександр Джемесюк з агрохолдингу «Астарта-Київ».

Раніше ми писали, що волонтери Полтавщини передали військовим ще чотири автівки, одна з яких обладнана підйомником для крісел колісних.