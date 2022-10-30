У Полтаві передали ще 3 автівки для захисників України

Сьогодні, 28 жовтня, полтавські волонтери передали на фронт ще 3 автомобілі - два мікроавтобуси та «швидку». Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
«Швидку» придбали французи й відправили в Україну.
2 німецькі автівки для захисників України придбали керівник «Агрофірми «Ім. Довженка» Сергій Жилін і керівник СТОВ «Мусіївське» Олександр Джемесюк з агрохолдингу «Астарта-Київ».
Раніше ми писали, що волонтери Полтавщини передали військовим ще чотири автівки, одна з яких обладнана підйомником для крісел колісних.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер