Новорічним ялинкам на Полтавщині бути: Лунін озвучив умову

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 123

Новорічні ялинки в області встановлюватимуть, але їх буде неможливо освітлювати від електромережі. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, новорічні ялинки у містах встановлять. Але якщо енергетична криза буде продовжуватися, то підсвічувати ялинки можна буде лише за умови роботи генераторів.

Раніше ми писали, що на площі Перемоги у Кременчуці облаштовують ковзанку.