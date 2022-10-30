Новорічним ялинкам на Полтавщині бути: Лунін озвучив умову

Новорічні ялинки в області встановлюватимуть, але їх буде неможливо освітлювати від електромережі. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, новорічні ялинки у містах встановлять. Але якщо енергетична криза буде продовжуватися, то підсвічувати ялинки можна буде лише за умови роботи генераторів.
Раніше ми писали, що на площі Перемоги у Кременчуці облаштовують ковзанку.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер