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Кременчук, Освіта, Полтавщина

Троє юних кременчуцьких інформатиків перемогли в обласному конкурсі

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 193

 

Вихованці КМЦПО «Академія майбутнього» зайняли призові місця у номінації «Офіс-менеджмент»

Вихованці гуртка інформатики КМЦПО «Академія майбутнього» перемогли в обласному відкритому конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

25-26 жовтня у конкурсі від Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді юні кременчужани представляли свої роботи в онлайновому форматі у номінації «Офіс-менеджмент».

За інформацією КМЦПО «Академія майбутнього»:

  • учениця ліцею №10 «Лінгвіст» Маргарита Глущук посіла І місце;
  • учень ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка Микита Перевезенцев посів ІІІ місце;
  • учень гімназії №19 Олег Петращук посів ІІІ місце.
- Бажаємо юним інформатикам подальших злетів та перемог, - побажали своїм вихованцям в «Академії майбутнього».

Нагадуємо що двоє учнів-боксерів привезли до Кременчука медалі з обласного чемпіонату.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: КМЦПО «Академія майбутнього»
Теги: перемога діти призові місця КМЦПО Академія майбутнього обласний конкурс інформатика конкурс
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