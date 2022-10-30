Троє юних кременчуцьких інформатиків перемогли в обласному конкурсі

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Вихованці гуртка інформатики КМЦПО «Академія майбутнього» перемогли в обласному відкритому конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

25-26 жовтня у конкурсі від Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді юні кременчужани представляли свої роботи в онлайновому форматі у номінації «Офіс-менеджмент».

За інформацією КМЦПО «Академія майбутнього»:

учениця ліцею №10 «Лінгвіст» Маргарита Глущук посіла І місце;

посіла І місце; учень ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка Микита Перевезенцев посів ІІІ місце;

посів ІІІ місце; учень гімназії №19 Олег Петращук посів ІІІ місце.

- Бажаємо юним інформатикам подальших злетів та перемог, - побажали своїм вихованцям в «Академії майбутнього».

Нагадуємо що двоє учнів-боксерів привезли до Кременчука медалі з обласного чемпіонату.