Троє юних кременчуцьких інформатиків перемогли в обласному конкурсі

Вихованці гуртка інформатики КМЦПО «Академія майбутнього» перемогли в обласному відкритому конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
25-26 жовтня у конкурсі від Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді юні кременчужани представляли свої роботи в онлайновому форматі у номінації «Офіс-менеджмент».
За інформацією КМЦПО «Академія майбутнього»:
Нагадуємо що двоє учнів-боксерів привезли до Кременчука медалі з обласного чемпіонату.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер