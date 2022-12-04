УЗ назвала потяг, який йде через Полтавщину до Ужгорода, «Сковорода Експресом»

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 261

До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди (який відзначали 3-го грудня) — видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника — «Укрзалізниця» увічнює маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат... і повернення додому. УЗ повідомляє, що відтепер рейс №17/18 Харків — Ужгород носитиме горде ім'я «Сковорода Експрес». На Полтавщині він прямує через Полтаву, Миргород та Лубни.

Вирушатиме та прибуватиме потяг під спеціально створену музичну присвяту українського композитора та піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

2 грудня перший рейс вирушив з Ужгорода о 13.25, а зустріли його в Харкові 3-го грудня о 10.01.

Нагадаємо, у Полтаві встановили мініскульптуру Григорію Сковороді, а через рік її змінить 3,5-метрова скульптурна композиція.