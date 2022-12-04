Потреби житлового сектору та підприємств забезпечуються електрикою на 40-50 %, – Шмигаль

Виробники електроенергії забезпечують 83% необхідного в Україні споживання, але для споживачів залишається лише 40-50%. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.
За словами Шмигаля, до всіх операторів системи розподілу — обленерго — доведено ліміти споживання щодо кожної області, які пріоритетно забезпечують живлення об'єктів критичної інфраструктури.
Після живлення критичної інфраструктури потреби інших споживачів – підприємств та житлового сектору – забезпечуються на 40-50%.
Він також додав, що відновлення енергетичної системи країни триває. Це дає змогу скорочувати час відключення, а також переходити до прогнозованих планових графіків.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер