4 грудня світло в оселях кременчужан буде по 2 години, а 4 – ні

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На 4 грудня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області на денний час в 390 МВт та 286 МВт на нічний час. За інформацією «Полтаваобленерго», через перевищення споживання електроенергії з 8.00 відключатимуть дві черги одночасно по графіку погодинних відключень (ГПВ). Тобто 2 години світло буде, 4 – ні.

Енергетики закликають людей економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.