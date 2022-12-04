Чи зросли ціни на соціально значущі товари на Кременчуччині за минулий тиждень

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 378

Ціни в торговельних закладах Кременчуцького району стабілізувалися. Їх незначне зростання пояснюється інфляційними процесами через складну економічну ситуацію, пов’язану з війною. Необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено. Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводили щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах. Про це повідомили в Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Протягом минулого тижні моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торгівельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ», Fozzi та «Ілона».

Він показав, що рівень цін на соціально значущі товари у Кременчуцькому районі відповідає середньообласному.

У відділі захисту споживачів також відреагували на 3 звернення, які стосуються підвищення цін на хліб, відсутності гарячої води та непостачання побутової техніки з неповерненням коштів.

Завдяки роботі фахівців управління були демонтовані два рекламні об’єкти, які встановили з порушенням закону «Про рекламу».

Нагадаємо, номер телефону відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення – 050 726 8962.

Полтавське обласне управління Держпродспоживслужби також повідомило телефон «гарячої лінія», за яким можна поскаржитись на завищені ціни.