В Україні додатково виділили 657 млн грн для грантів по єРоботі

Уряд додатково виділив 657 млн грн для надання грантів в рамках проєкту єРобота. Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 9 грудня.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.
Зокрема, Урядом було виділено:
Загалом проєкт єРобота включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.
Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок здійснюється через Портал «Дія».
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер