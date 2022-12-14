В Україні додатково виділили 657 млн грн для грантів по єРоботі

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Уряд додатково виділив 657 млн грн для надання грантів в рамках проєкту єРобота. Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 9 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Зокрема, Урядом було виділено:

398,5 млн грн для надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств;

203,7 млн грн для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за програмою «Власна справа»;

54,8 млн грн для надання грантів на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.

— У межах проєктів за грантові гроші загалом буде створено понад 2,5 тис. нових робочих місць, — розповіли у Мінекономіки.

Загалом проєкт єРобота включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок здійснюється через Портал «Дія».

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