Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 329

Вихідними кременчужанам прогнозують дощову погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, в суботу, 11 березня, вдень очікується +8...+10°C. Весь день похмуро і йтиме дощ, який у другій половині дня посилиться і до самого вечора не припиниться. Вітер – південно-східний.

Наступного дня, 12 березня — вдень буде +3°C, попри те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір обіцяють бути ясними. Вночі з 11 на 12 березня очікується дощ, на зміну якому вранці прийде сильний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не буде. Також, у цей день синоптики обіцяють північно-західний вітер.