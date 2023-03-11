Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують дощову погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, в суботу, 11 березня, вдень очікується +8...+10°C. Весь день похмуро і йтиме дощ, який у другій половині дня посилиться і до самого вечора не припиниться. Вітер – південно-східний.
Наступного дня, 12 березня — вдень буде +3°C, попри те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір обіцяють бути ясними. Вночі з 11 на 12 березня очікується дощ, на зміну якому вранці прийде сильний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не буде. Також, у цей день синоптики обіцяють північно-західний вітер.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер