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Кременчук, Політика, Спорт, Кременчук

Депутати Кременчука залучаються підтримкою міст-побратимів, щоб не допустити росіян та білорусів на Олімпійські ігри

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 164

 

Звернення прийняли на засіданні сесії Кременчуцької міської ради 

Депутати Кременчука звернулися до міст-побратимів, щоб не допустити російських та білоруських спортсменів до Олімпійських та Азійських ігор. Рішення прийняли вчора, 10 березня, на засіданні сесії Кременчуцької міської ради. 

Внаслідок російської агресії загинуло сотні цивільних мешканців та військових, пошкоджена спортивна інфраструктура. Зокрема зруйновані або пошкоджені: стадіон «Металіст» у Харкові, спортивний комплекс «Авангард» у Києві, навчально-спортивний центр у Чернігові, басейн «Нептун» у Маріуполі, льодовий палац спорту у Сєвєродонецьку,  на Луганщині, стадіон «Чемпіон» в Ірпені. Також після російської атаки зазнав пошкоджень стадіон у Кременчуці «Кремінь-Арена». Станом на січень 2023 року збитки руйнування спортивної інфраструктури України перевищує 250 мільйонів доларів США.

Як виглядає стадіон «Кремінь-Арена» після обстрілу рашистів

- Кременчуцька міська рада вважає, що допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань у час, коли триває війна російської федерації, спрямована на знищення Українського народу та Української держави, стане неприхованою підтримкою цієї війни та спробою умиротворення агресора.

У зв'язку з цим, Кременчуцька міська рада закликає міста-побратими висловити рішучу позицію.

Міжнародному олімпійському комітетові, національним олімпійським комітетам країн світу та міжнародним спортивним федераціям щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх та Азійських іграх до завершення збройної агресії російської Федерації проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та вирішити питання компенсації російською федерацією заподіяних України збитків, - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що 25 січня 2023 року на засіданні Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету оприлюднено пропозиції про допуск до міжнародних спортивних змагань, у тому числі до Олімпійських ігор, російських та білоруських спортсменів. Як повідомляється на офіційному вебсайті Міжнародного олімпійського комітету, зазначені пропозиції підтримуються більшістю національних олімпійських комітетів країн світу. Пропонується дозволити участь у міжнародних спортивних змаганнях російських та білоруських спортсменів як нейтральних спортсменів за умови, що вони відкрито нe підтримують війну росії проти України. Знайшла підтримку і пропозиція Олімпійського комітету Азії про надання таким спортсменам доступу до Азійських ігор.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Олімпійські ігри війна сесія Кременчуцька міська рада міста-побратими
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