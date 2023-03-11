На Полтавщині двоє підлітків провалились під кригу: поліція з'ясовує обставини

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 150

На щастя один із хлопців провалився на мілині та зумів врятувати другого

Подія сталася сьогодні, 11 березня, на ставку в місті Карлівка Полтавського району поблизу непрацюючого місцевого підприємства. Близько 15.20 до поліції надійшло повідомлення, що неповнолітній хлопчик опинився у воді, а його товариш кличе на допомогу. Поліція негайно виїхала на порятунок.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

Попередньо відомо, що двоє місцевих неповнолітніх пішли гуляти до водойми і під ними провалився лід. На щастя 12-річний хлопчик опинився на мілині. Зорієнтувавшись у надзвичайній ситуації, він подав своєму 16-річному другові довгу палицю та врятував його.

До приїзду поліції та рятувальників хлопчики змогли самотужки вибратись із водойми.

Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Дітей доставили до лікарні, де їх оглядають медики. Ювенальна превенція встановлює обставини події.

Головне управління Національної поліції у Полтавській області звертається до мешканців Полтавщини:

У зв'язку із потеплінням, на водних об’єктах області сформувалася тонка крига. Щоб запобігти нещасним випадкам на льоду, РЕКОМЕНДУЄМО: не виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі; ЗАБОРОНИТИ вихід на лід дітям; переходити водойми в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях; якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно повідомте їй, що йдете на допомогу, і терміново зателефонуйте до служби порятунку; під час рятівних заходів підкласти під себе дошку чи подібний за характеристикою предмет і повзти на них, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підповзати! Кидати пов'язані ремені, шарфи мотузки за 3-4 метри. Враховуйте, що постраждалий швидко мерзне, а мокрий одяг тягне його донизу. Подавши постраждалому підручний засіб, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру, допоможіть дістатися теплого місця та зігрітися: потрібен сухий одяг й теплий напій. Обов’язково зателефонуйте до швидкої – потрібно переконатися у відсутності загроз для життя та здоров’я людини; пильнувати дозвілля дітей, наголошувати їм про існуючі загрози та правила безпечної поведінки під час перебування на вулиці. Якщо раптом із вами сталася біда або ви стали свідком надзвичайної події, не зволікайте, звертайтеся за допомогою до служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102! Бережіть себе та своїх дітей!





Нагадаємо, вчора увечері у Кременчуці в Дніпрі потонув дайвер, другого вдалося врятувати. Як з’ясувалося, вони пірнали під кригу.