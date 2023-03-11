На розробку проєктів укриттів у закладах освіти Кременчука витратять 720 тисяч грн

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На виконання капітального ремонту та облаштування укриттів цього року передбачено витратити 15 млн грн

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 10 березня, затвердили рішення міськвиконкому про виділення 720 тисяч грн Департаменту освіти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Ці кошти витратять на виготовлення документації для виконання капітальних ремонтів та облаштуванню найпростіших укриттів у закладах освіти Кременчука.

Варто зазначити, що згідно з рішенням міськвиконкому, 420 тисяч грн будуть витрачені на «виготовлення проєктно-кошторисної документації» у закладах освіти, а 300 тисяч грн - на «коригування проєктно-кошторисної документації».

Вочевидь, коригувати будуть ту документацію, на яку вже витрачено чимало бюджетних коштів. Скільки саме та чому її вирішили «коригувати» ще на третину мільйона у рішенні не повідомляється.

Нагадаємо, 20 січня депутати Кременчуцької міської ради затвердили міську Програму відновлення та утримання фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції.

У ній передбачені витрати на облаштування закладів середньої та дошкільної освіти найпростішими укриттями у підвальних приміщеннях. Зокрема, у 2023 році на ці потреби планується виділити 15 млн грн, та ще стільки ж у 2024 році.