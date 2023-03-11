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На розробку проєктів укриттів у закладах освіти Кременчука витратять 720 тисяч грн

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 147

 

На виконання капітального ремонту та облаштування укриттів цього року передбачено витратити 15 млн грн

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 10 березня, затвердили рішення міськвиконкому про виділення 720 тисяч грн Департаменту освіти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Ці кошти витратять на виготовлення документації для виконання капітальних ремонтів та облаштуванню найпростіших укриттів у закладах освіти Кременчука.

Варто зазначити, що згідно з рішенням міськвиконкому, 420 тисяч грн будуть витрачені на «виготовлення проєктно-кошторисної документації» у закладах освіти, а 300 тисяч грн - на «коригування проєктно-кошторисної документації».

Вочевидь, коригувати будуть ту документацію, на яку вже витрачено чимало бюджетних коштів. Скільки саме та чому її вирішили «коригувати» ще на третину мільйона у рішенні не повідомляється.

Нагадаємо, 20 січня депутати Кременчуцької міської ради затвердили міську Програму відновлення та утримання фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції.

У ній передбачені витрати на облаштування закладів середньої та дошкільної освіти найпростішими укриттями у підвальних приміщеннях. Зокрема, у 2023 році на ці потреби планується виділити 15 млн грн, та ще стільки ж у 2024 році.

На облаштування укриттів у закладах освіти Кременчука з міського бюджету витратять 30 млн грн 
На облаштування укриттів у школах з бюджету виділили 2,44 млн гривень
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Автор: Віктор Крук
Теги: укриття Кременчуцька міська рада виконком міський бюджет проєкти
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