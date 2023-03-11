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У Кременчуці вогнеборці погасили пожежу в квартирі п’ятиповерхового будинку

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 415

 

У гасінні пожежі брали участь рятувальники та 3 одиниці техніки 14 ДПРЧ

Вчора, 10 березня, у Кременчуці сталася пожежа у квартирі на 3-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Лесі Українки. Для її гасіння було направлено вогнеборців та 3 одиниці техніки 14 державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

По прибуттю на місці пожежі рятувальники встановили, що загоряння виникло у житловій кімнаті на площі 15 квадратних метрів із сильним задимленням, тому рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі з будинку було евакуйовано одну особу.

Пожежу було ліквідовано о 17.24.

Вогонь знищив та пошкодив дерев'яні меблі, пластикове вікно, речі, шпалери, закопчені стіни та стеля квартири.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: ДСНС рятувальники пожежа вогнеборці
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