У Кременчуці вогнеборці погасили пожежу в квартирі п’ятиповерхового будинку

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 415

Вчора, 10 березня, у Кременчуці сталася пожежа у квартирі на 3-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Лесі Українки. Для її гасіння було направлено вогнеборців та 3 одиниці техніки 14 державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

По прибуттю на місці пожежі рятувальники встановили, що загоряння виникло у житловій кімнаті на площі 15 квадратних метрів із сильним задимленням, тому рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі з будинку було евакуйовано одну особу.

Пожежу було ліквідовано о 17.24.

Вогонь знищив та пошкодив дерев'яні меблі, пластикове вікно, речі, шпалери, закопчені стіни та стеля квартири.

Причина виникнення пожежі встановлюється.