На облаштування укриттів у школах з бюджету виділили 2,44 млн гривень

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міськради виділили 2,44 млн гривень на проведення робіт з поточних ремонтів та облаштування найпростіших укриттів у закладах середньої освіти.
Відповідне рішення виконавчого комітету затвердила Кременчуцька міськрада на позачерговій сесії 16 вересня, документ є у розпорядженні редакції.
Кількість шкіл та їх номери у проєкті рішення не вказана.
Нагадаємо, 12 вересня міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що до кінця календарного року планують відремонтувати та обладнати укриття в усіх школах міста. КП «Союзрембуд» готує розрахунки щодо ремонту укриття у школах №№27, 4, 30, 6, 29, 23, 16. Водночас про відкриття цих шкіл в очному форматі мова наразі не йде.
Міський голова розповів, у яких школах Кременчука готують укриття
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер