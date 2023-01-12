«Венздей»: грандіозна прем'єра

До Кременчука вже 14 січня приїздить сучасний театр режисера Дмитра Рачковського із грандіозною прем'єрою вистави-фентезі «Венздей».
Похмура і дуже розумна дівчинка Венздей народилася у вельми незвичайній родині Аддамс, що відрізняється від простих людей своєю екстравагантністю та екстраординарними здібностями, а також своєрідним та страшливим способом життя. Венздей підросла - і тепер змушена вирушити на навчання до академії Nevermore, де студентка не так приділяє час навчанню, як розгадці жахливих давніх таємниць.
Неперевершена режисура Дмитра Рачковського, чарівні декорації, чудові костюми, багатогранна та прониклива гра акторів перенесе вас до таємничої школи Nevermor та подарує незабутні емоції на довгий час.
Вистава з елементами хорору. Для дітей 8+.
Коли: 14 січня у Міському палаці культури о 18.00.
Квитки в продажу в касі БЦ Бульвар.
Телефони:
Також продаж на сайті.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер