«Венздей»: грандіозна прем'єра

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 233

До Кременчука вже 14 січня приїздить сучасний театр режисера Дмитра Рачковського із грандіозною прем'єрою вистави-фентезі «Венздей».

Похмура і дуже розумна дівчинка Венздей народилася у вельми незвичайній родині Аддамс, що відрізняється від простих людей своєю екстравагантністю та екстраординарними здібностями, а також своєрідним та страшливим способом життя. Венздей підросла - і тепер змушена вирушити на навчання до академії Nevermore, де студентка не так приділяє час навчанню, як розгадці жахливих давніх таємниць.

Неперевершена режисура Дмитра Рачковського, чарівні декорації, чудові костюми, багатогранна та прониклива гра акторів перенесе вас до таємничої школи Nevermor та подарує незабутні емоції на довгий час.

Вистава з елементами хорору. Для дітей 8+.

Коли: 14 січня у Міському палаці культури о 18.00.

Квитки в продажу в касі БЦ Бульвар.

Телефони:

+38 097 049 34 30;

+38 096 034 20 36.

Також продаж на сайті.