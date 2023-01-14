Унаслідок надзвичайних подій минулого року на Кременчуччині загинуло 60 людей, з них 25 – у пожежах

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 172

У зв’язку зі збройною агресією росії проти України минулого року на території Кременчуцького району мали місце 15 епізодів надзвичайних ситуацій воєнного характеру державного рівня. Це ракетні удари по підприємствах та об’єктах критичної інфраструктури, а також по ТЦ «Амстор» і житловим будинкам приватного сектору. А 21 січня 2022 року сталася надзвичайна подія місцевого рівня, коли пожежа у квартирі будинку №1 на вулиці Чумацький шлях забрала життя трьох людей, а одна особа була травмована. Про це на брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів заступник начальника Кременчуцького районного управління ДСНС Дмитро Вітко.

Він зазначив, що протягом 2022 року на території Кременчуцького району сталося 587 надзвичайних подій проти 923 надзвичайних подій у 2021 році.

Унаслідок надзвичайних подій на території району загинуло 60 осіб проти 110 осіб у 2021 році. До того ж, ще 56 людей було травмовано.

Дмитро Вітко розповів, що протягом 2022 року рятувальники Кременчуцького районного управління ДСНС виїжджали на виклики громадян 1644 рази, з них на пожежі – 512 разів. З них пожежі у житловому секторі гасили 272 рази.

Найчастіше до пожеж призводило коротке замикання в електромережі - 115 випадків - та необережне поводження з вогнем, у тому числі куріння - 125 випадків.

Матеріальні збитки від пожеж у 2022 році складають 360 млн грн проти майже 20 млн грн у 2021-му.

На пожежах у Кременчуцькому районі минулого року постраждали 30 громадян проти 12 у 2021 році. Унаслідок пожеж загинуло 25 осіб проти 18 за 2021 рік.

Причинами пожеж, внаслідок яких загинули люди, стали:

необережність під час куріння - 10 випадків смерті;

недоліки конструкції, порушення правил монтажу та експлуатації нагрівальних печей та димарів - 3 випадки;

коротке замикання електромережі - 6 випадків;

необережне поводження з вогнем - 5 випадків;

дорожньо-транспортна пригода - 1 випадок.

Інспектори Кременчуцького районного управління ДСНС протягом минулого року проводили профілактичні рейди, бесіди з громадянами щодо правил пожежної безпеки у побуті та уроки з пожежної безпеки для студентів і школярів.