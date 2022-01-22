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У Крюкові палала квартира у багатоповерхівці: у пожежі загинуло троє людей (додано)

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 7 318

 

А чотирьох людей вогнеборці врятували

21 січня близько 20.00 на вулиці Чумацький шлях, 1 сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Про це повідомляють очевидці. Як можна помітити на відео, полум'я прямо виривається з вікна 4 поверху.

Надзвичайники евакуювали жителів під'їзду, які живуть вище займання, і гасять вогонь – заливають піною.

Поліція перекрила дорогу, яка знаходиться поруч з будинком.

Додано:

За інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області, пожежу загасили о 22.02. Вогнеборці врятували чотирьох людей, серед яких двоє дітей, їх рятувальники зняли за допомогою автодрабини. Евакуювали ще 30 мешканців під’їзду.

Коли провели розвідку квартири, у якій сталося загорання, знайшли обгоріле тіло 66-річної жінки, яка була власницею помешкання. А на 9 поверсі у кватирі без ознак горіння виявили ще тіла 51-річного чоловіка та 44-річної жінки, які, ймовірно, надихалися чадного газу. Трупи направили до бюро судово-медичної експертизи лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» для встановлення точної причини смерті.

Вогонь знищив домашнє майно, меблі, вікна, вхідні двері даної квартири та сусідньої, вхідні двері тамбуру двох квартир, електролічильники чотирьох квартир, дроти кабельного телебачення та інтернету з 4 по 7 поверхи, пошкодив двері ліфту на 4 поверсі, а також облицювання стін та стелі квартири та під’їзду.

До гасіння залучали 16 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки. Причина пожежі наразі встановлюється.

Додано:

Поліція веде розслідування. За фактом смертей у пожежі слідчі розпочали кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статі 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі і загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки). Обставини пожежі й загибелі людей наразі встановлює слідство.

Фото: читачка Аліна, ДСНС
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Автор: Катерина Турубара Фото: читачка Аліна, ДСНС
Теги: Крюків пожежа
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