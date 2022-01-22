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Кременчук, Україна, Світ

Завдяки електронним підписам українці зекономили 870 км або 98 Еверестів паперу

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 184

 

У середньому кожен користувач підписує онлайн понад 800 документів за рік

За 2021 рік українці скористалися е-підписом та е-печаткою 8,7 млрд разів, з яких понад 1 млрд - Дія.Підписом. За даними Мінцифри, це удвічі більше, ніж позаминулого року. 

- Якщо поставити уявні пачки невикористаного паперу, то вийде башта заввишки щонайменше 870 км. Це як до українського супутника Січ-2-30 і ще 21 Еверест або просто 98 Еверестів. Ось такі результати paperless, якщо міряти їх Еверестами, для наочності, - підкреслила заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

У середньому кожен користувач підписує онлайн понад 800 документів за рік. Люди дедалі частіше укладають договори, підписують документи та ведуть документообіг онлайн. 

Загалом громадяни отримали понад 17 млн е-підписів та е-печаток у 2021 році, з яких 5,6 млн – Дія.Підписи. Цей показник у 2,2 рази перевищив результати 2020 року.

Наприкінці 2021 року кількість діючих е-підписів, якими люди продовжують користуватися, становить 14,7 млн, з яких 2,7 млн — Дія.Підписи. Це в 1,8 рази більше, ніж у 2020 році.

Крім цього, кількість е-підписів на захищених носіях зросла з 11% до 33,6%. Тобто люди почали відповідальніше ставитися до зберігання своїх даних.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електронний підпис цифровізація Мінцифри папір
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