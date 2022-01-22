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Новорічне містечко на площі Перемоги розбирають, але льодова ковзанка ще працюватиме

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 387

 

Світлодіодний водограй у сквері ім. Бабаєва радуватиме кременчужан до 1 березня

У Кременчуці вже почали розбирати новорічне містечко на площі Перемоги – головна ялинка ще стоїть, проте, як повідомляють кременчужани, вже не світиться вечорами. Крім того, з площі прибрали світлодіодні інсталяції – куб та великі кулі – та гірлянди, що сполучали ялинку з будиночками, у яких продавали їжу.

Проте льодова ковзанка, що знаходиться поряд, ще працюватиме до березня. Таку інформацію опублікували на сторінці ковзанки в інстаграмі.

Стало відомо, скільки коштуватимуть кременчужанам «покатушки» на ковзанці біля мерії

Також стало відомо, що світлодіодний фонтан, що у сквері ім. Олега Бабаєва, радуватиме кременчужан до 1 березня, потім ілюмінацію знімуть.

Біля заводу «Кредмаш» демонтують новорічну ялинку
Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: ялинка новогодняя елка площа Перемоги сквер ім. Бабаєва ілюмінація ковзанка
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