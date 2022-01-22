У Кременчуці освітлення з'явилося лише на половині вулиці Енергетиків

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 220

Бо інша половина – то не Кременчук

У Кременчуці на вулиці Енергетиків з'явилося освітлення. Щоправда, лише на половині цієї вулиці, адже друга половина – то вже не наше місто.

Ось що написав міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці:

Робимо Кременчук світлішим! Завершено проєкт по освітленню вулиці Енергетиків. У межах Кременчука! Частина вулиці залишається в темряві. Бо це поки що, на превеликий жаль, не Кременчуцька громада... Але, ми разом йдемо в майбутнє! Все буде Кременчук:)