У Кременчуцькому ЦНАПі можна не лише отримати послуги, а й помилуватися картинами

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 115

У Кременчуцькому ЦНАПі можна не лише отримати адміністративні послуги, а й помилуватися картинами.

З 20 січня у головному офісі, що за адресою вул. Гагаріна, 14, відкрили виставку художніх робіт кременчуцького художника-монументаліста, живописця Святослава Дереки.

Друзі, запрошуємо до ЦНАП не лише за якісними адмінпослугами, а й за справжнім естетичним задоволенням! У Кременчуцькому ЦНАП морозні, похмурі дні розвіяно пейзажами й мальовничими краєвидами нашого міста! - йдеться у повідомленні на сторінці закладу у фейсбуці.