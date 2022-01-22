З'явилися подробиці пожежі у Крюкові: постраждала ще одна людина

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Пожежа наробила лиха – у будинку не стало світла, газу та опалення, у деяких квартирах немає вікон і дверей

22 січня у мерії зібрали термінове засідання з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій через пожежу, яка трапилася на вулиці Чумацький шлях, 1 ввечері 21 січня. Стало відомо, що постраждала ще одна людина – у 41-річного чоловіка стався гіпертонічний криз, він отруївся чадним газом. Від ушпиталення потерпілий відмовився.

Пожежа наробила лиха – у будинку не стало світла, газу та опалення, у деяких квартирах немає вікон, у деяких – демонтували двері. Міський голова Віталій Малецький розповів: є підозра, що зруйнувалася плита перекриття між 4 та 5 поверхом. Тож у мерії обговорювали, що робити далі. І створили комісію, яку очолить департамент житлово-комунального господарства. До її складу ввійдуть представники керуючої компанії «Будсервіс», департаменту соцзахисту та Крюківської адміністрації, а також фахова експертна організація, яка проводить експертизу будівельних об'єктів. Ця комісія проведе експертизу несучих конструкцій будинку, а саме перекриття між 4 та 5 поверхом. Пізніше стане зрозуміло, як чинити: чи укріплювати цю плиту, чи частково її демонтувати тощо.

КАТП-1628 привезло контейнер, щоб керуюча компанія і самі мешканці могли викидати пошкоджені вогнем або кіптявою речі та матеріали; сміття періодично вивозитимуть.

Під час засідання повідомили, що наразі у будинку електропостачання відновили, крім 4 поверху, бо треба узгодити певні питання з «Полтаваобленерго». Також комунальники замінили ділянку трубопроводу, аби ввімкнути опалення. А от постачання газу відновиться лише у понеділок, 24 січня.

Крім того, з понеділка керуюча компанія «Будсервіс» має зробити ремонт у під'їзді, засклити вікна, якщо потрібно, замінити рами, а також двері та проводку ліфта на 4 поверсі.

- Там штукатурка пообвалювалася повністю на сходових клітинах, маршах, і вона лежить на сходах. Її треба згрібати просто відрами, - розповів мер та додав, що мешканці вже почали прибирати біля своїх квартир.

У будинок направлять дві бригади «Благоустрою Кременчука» та КТП-1628, які допоможуть працівникам керуючої компанії прибрати у під'їзді.

- Ми піднялися на техповерх, там просто жах від кабелів інтернет-провайдерів і всього іншого. Тобто ще одним джерелом горіння і диму є ці скрутки, кабелі. Впорядкуйте їх, якщо ви будете далі контролювати ремонт у будинку, у металеві трубостойки, які там є у будинку, - звернувся міський голова до Катерини Бутенко, першої заступниці директора департаменту ЖКХ.

Мешканцям квартир, які найбільше постраждали у пожежі, виплатять матеріальну допомогу за рахунок місцевого бюджету та резервного фонду (він на січень становить 700 тис грн, ця сума піде на компенсацію людям та ремонти). Для цього члени новоствореної комісії складуть реєстр, у кого які виникли проблеми, хто яких матеріалів потребує.

Окремо мова йшла про квартиру на 4 поверсі, де виникла пожежа, у ній немає жодного вікна. Тому комунальники зв'язалися з онукою загиблої 66-річної власниці (дівчина знаходиться у стані шоку після звістки про смерть бабусі). Зараз треба закрити вікна, щоб холодне повітря не потрапляло всередину, бо може розмерзнутися система опалення (на вівторок за прогнозом -12 градусів вночі). Комунальники заб'ють вікна тимчасовими перегородками – дерев'яними планками з поліетиленом великої щільності. З дозволу онуки з квартири вивезуть речі, що згоріли, бо запах від них йде по всьому під'їзду.

Одна з квартир стоїть відкрита, але власника поки що знайти не можуть, тому там чергують наряди поліції, які охороняють майно.