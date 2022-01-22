Вночі та вранці 23 січня Кременчук накриє туман

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 267

Вночі та вранці 23 січня по Полтавській області, зокрема у Кременчуці, очікується туман видимість 200-500 м. Про це попереджає служба допомоги мера кременчужанам.

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