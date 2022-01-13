Кременчужани зможуть спостерігати онлайн як український супутник «Січ» запускають у космос

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 92

Компанія Ілона Маска SpaceX готується запустити до космосу український супутник «Січ-2-30». Запуск, який вже кілька разів переносили, має відбутися 13 січня на мисі Канаверал у штаті Флорида (США). Які основні характеристики супутника та його призначення – на інфографіці «Слово і діло».

Запуск, який має відбутися за три дні, буде першим запуском апарату такого типу за десять років: востаннє «Січ» виводили до космосу 17 серпня 2011 року, це був «Січ-2». До цього в космос запускали «Січ-1» у 1995 році та «Січ-1М» у 2004-му.

Раніше також у космос запускали супутник «Океан-О», який Україна розробляла спільно з Росією. У 2014-му та 2017 роках запускали українські дослідні супутники PolyITAN-1 та PolyITAN-2-SAU.

Основне призначення супутника – отримання цифрових фотографій поверхні Землі у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах, а також моніторинг параметрів іоносфери планети. Супутник має накопичувач для даних об'ємом 10 Гб, швидкість передачі даних становить 30,72 Мбіт/с.

«Цей супутник дозволить отримувати у видимому діапазоні зображення Землі з космосу. Супутник планується запустити на орбіту на висоту 500 кілометрів над Землею. Ми будемо отримувати інформацію завширшки 46 кілометрів. І це буде така смуга, на якій буде отримано зображення як лісів, полів, річок, інженерних споруд, так і скупчення якоїсь техніки, що можна використати в різних цілях. Роздільна здатність – 7 метрів. Таким чином, ми зможемо розрізнити на Землі об’єкти, більші ніж 7 метрів. Але інформація буде отримана в досить широкій смузі огляду – 46 кілометрів, і можна одночасно на сході України бачити лінію розмежування, наприклад, за один прохід супутника. Ми можемо знімати, наприклад, карпатські ліси, шукати там місця незаконних вирубок, можемо вивчати процеси забруднення річок та морів, робити картографічні вимірювання», – розповів в інтерв'ю головний конструктор космічних апаратів, комплексів та систем КБ «Південне» Костянтин Білоусов.

Запуск має відбутись з бази Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Передбачається, що відділення супутника від ракети і вихід на орбіту має відбутися о 18:50 за Києвом.

Супутник Січ-2-30 призначений для отримання цифрових фото поверхні Землі у видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні: 0,51-0,59 мкм (зелений), 0,61-0,68 (червоний), 0,80-0,89 (ближній ІЧ) та 0,51-0,90 (панхром). Крім цього, супутник використають для моніторингу іоносфери.