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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях 19-річного хлопця убило струмом у кар'єрі

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 722 Коментарів: 1

 

Він був працівником цього кар'єру

13 січня близько 16.00 в Горішніх Плавнях від ураження струмом загинув на місці 19-річний хлопець, який працював у кар'єрі. За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, про це до поліції повідомили медики.

Отримавши повідомлення про смерть хлопця, на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини трагедії. Наразі слідчим підрозділом поліції, за процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: удар струмом смерть погиб карьер Горишние Плавни Горішні Плавні
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Коментарі: 1

4 115
1
zzzzzz:
Сьогодні, 20:14

Ужас...совсем молод.


0 0

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