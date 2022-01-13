13 січня на COVID-19 захворіло 18 кременчужан, а одужало 78

Сьогодні, 19:51 Переглядів: 373

Сьогодні в Кременчуці випадків смерті не фіксували

13 січня в місті зареєстрували 18 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 8 жінок віком від 41 до 84 років, 9 чоловіків віком від 44 до 75 років та одна дитина 8 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 16 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два – лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 70 людей. За добу одужало 78 осіб.

Сьогодні в Кременчуці випадків смерті не фіксували.

Загалом в нашому місті зареєстрували 18 228 хворих, одужало 17 129, померло 660.