14 січня Кременчуком гулятиме сильний вітрюган, а дороги скує ожеледиця

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Протягом доби 14 січня по Полтавській області, зокрема у Кременчуці, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у другій половині дня – 25-27 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Про стихійне метеорологічне явище попереджає УкрГідрометцентр.

Крім того, 14 та 15 січня на дорогах Полтавщини триматиметься ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Щоправда, синоптики обіцяють на завтра потепління – до +4 градусів. У п'ятницю у місті йтиме дощ – невеликий, проте цілий день.