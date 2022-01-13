Частина Кременчука 14 січня залишиться без світла

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 410 Коментарів: 1

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 січня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

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