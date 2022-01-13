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Частина Кременчука 14 січня залишиться без світла

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 410 Коментарів: 1

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 січня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Білецьківська
  • вул. Макаренка,
  • вул. Кузнечна,
  • вул. Павла Чубинського,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова,
  • пров. Ракітіна,
  • пров. Івана Кожедуба,
  • пров. Тополевий
  • вул. Приходька, 104, 108, 110,
  • вул. Олександрійська,
  • вул. 3-х Космонавтів,
  • вул. Ростовська,
  • пр. Тупіковий
0
Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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Коментарі: 1

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:15

Зимой плановые ремонты не проводятся!!!! 



плановые ремонты электросетей, в ходе которых потребителям будут отключены или ограничены поставки электроэнергии, возможны только в случаях: 

если они были предусмотрены инвестиционной программой компании (утверждается НКРЭКУ – ред.);

годовой программой ремонтов компании (утверждается НКРЭКУ – ред.);

при подключении новых пользователей к электрическим сетям.

При этом компания-поставщик должна обеспечить пользователей резервным питанием путем организации временных схем питания или применения передвижных генерирующих установок.


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