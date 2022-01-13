Частина Кременчука 14 січня залишиться без світла
Сьогодні, 17:02
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Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 січня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Білецьківська
- вул. Макаренка,
- вул. Кузнечна,
- вул. Павла Чубинського,
- вул. Лейтенанта Дніпрова,
- пров. Ракітіна,
- пров. Івана Кожедуба,
- пров. Тополевий
- вул. Приходька, 104, 108, 110,
- вул. Олександрійська,
- вул. 3-х Космонавтів,
- вул. Ростовська,
- пр. Тупіковий
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