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Кількість загиблих в ТЦ «Амстор» у Кременчуці збільшилась: розібрані завали на 85% його території

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 2 229

 

Роботи по розбору завалів торговельного центру тривають вже четверту добу

Ракетний удар по торгівельному центру «Амстор» був нанесений російською армією 27 червня, а роботи по розбору завалів та пошуку тіл загиблих тривають й досі. Наразі розібрані завали вже на 85% території колишнього торговельного центру. Ці роботи планують завершити до кінця тижня.

Про це та про останню інформацію щодо кількості загиблих і постраждалих внаслідок ракетного удару журналістам на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, станом на ранок 1-го липня під уламками торговельного центру виявлені тіла 18 загиблих та 27 фрагментів тіл. Зокрема, фрагменти людських тіл були знайдені і на території заводу «Кредмаш», куди їх відкинуло вибуховою хвилею. Нагадаємо, що один поранений помер у лікарні - тож усього загиблих 19. Без вісті зниклою вважається 21 людина. Серед 61 пораненого є діти та троє співробітників ДСНС, один з яких знаходиться у важкому стані.

  

- У соцмережах пишуть, що загиблих може бути значно більше та що влада нібито «приховує» справжню цифру. Це не так. На сьогодні є заяви від рідних про зникнення щодо 21 людини. Нагадаю, у перший день такі заяви подали щодо близько 50 людей, через день їх кількість зменшилась до 36, а наразі – до 21. Тобто, доля саме цих людей поки не відома. Якби таких звернень було більше, то можна було б у чомусь звинувачувати владу. А так це пустопорожні домисли, - пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що 27 лютого повітряна тривога була оголошена у 15.42 і більшість відвідувачів та частина працівників торговельного центру вийшли з нього. Про те, що відвідувачів у «Амсторі» у цей час було не надто багато свідчить і кількість автівок, припаркованих біля нього. Їх було лише 7. Троє власників автівок наразі знаходяться у лікарні. Прізвища інших чотирьох встановлені правоохоронцями.

 

- У рідних людей, що зникли без вісті взяті біоматеріали для проведення ідентифікації тіл загиблих. Інформація щодо ідентифікації є у слідчих і оприлюднювати її без дозволу слідчого не можна, - зауважив Олег Лєднік.

На питання, чи можна було вийти з приміщення «Амстору» після нанесення ракетного удару він пояснив, що не може відповісти на це питання.

- Я не спеціаліст у цій галузі. Удар був дуже потужний. Складно сказати. Наразі слідство встановлює усі деталі, - додав Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: ТЦ Амстор Кременчук ракетний удар загиблі
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