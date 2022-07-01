Кількість загиблих в ТЦ «Амстор» у Кременчуці збільшилась: розібрані завали на 85% його території

Ракетний удар по торгівельному центру «Амстор» був нанесений російською армією 27 червня, а роботи по розбору завалів та пошуку тіл загиблих тривають й досі. Наразі розібрані завали вже на 85% території колишнього торговельного центру. Ці роботи планують завершити до кінця тижня.
Про це та про останню інформацію щодо кількості загиблих і постраждалих внаслідок ракетного удару журналістам на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, станом на ранок 1-го липня під уламками торговельного центру виявлені тіла 18 загиблих та 27 фрагментів тіл. Зокрема, фрагменти людських тіл були знайдені і на території заводу «Кредмаш», куди їх відкинуло вибуховою хвилею. Нагадаємо, що один поранений помер у лікарні - тож усього загиблих 19. Без вісті зниклою вважається 21 людина. Серед 61 пораненого є діти та троє співробітників ДСНС, один з яких знаходиться у важкому стані.
Він додав, що 27 лютого повітряна тривога була оголошена у 15.42 і більшість відвідувачів та частина працівників торговельного центру вийшли з нього. Про те, що відвідувачів у «Амсторі» у цей час було не надто багато свідчить і кількість автівок, припаркованих біля нього. Їх було лише 7. Троє власників автівок наразі знаходяться у лікарні. Прізвища інших чотирьох встановлені правоохоронцями.
На питання, чи можна було вийти з приміщення «Амстору» після нанесення ракетного удару він пояснив, що не може відповісти на це питання.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер