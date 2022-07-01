Скільки торгових підприємств працювало в ТЦ «Амстор» та куди звертатися тим, що зазнав збитки

Під час нанесення ракетного удару по торгівельному центру «Амстор» у Кременчуці 27 червня в ньому працювало 79 приватних підприємств.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами станом на ранок 1-го липня з заявами щодо нанесених збитків їх майну в результаті ракетного обстрілу російської армії до поліції звернулося 33 громадянина.
Нагадаємо, ЦНАП Кременчука також почав приймати заяви на реєстрацію повідомлення про пошкодження або руйнування нерухомого майна власлідок військової агресії рф. Якщо ви власник житлового будинку, квартири чи іншого житлового приміщення, і його пошкодили чи зруйнували через повномасштабне вторгнення рф в Україну, подавайте заяву у ЦНАП або самостійно через портал/застосунок «Дія».
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер