Скільки торгових підприємств працювало в ТЦ «Амстор» та куди звертатися тим, що зазнав збитки

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 582

Під час нанесення ракетного удару по торгівельному центру «Амстор» у Кременчуці 27 червня в ньому працювало 79 приватних підприємств.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами станом на ранок 1-го липня з заявами щодо нанесених збитків їх майну в результаті ракетного обстрілу російської армії до поліції звернулося 33 громадянина.

- Усі ці заяви опрацьовуються. Буде створена комісія, яка проведе оцінку нанесених збитків. Наразі розробляєм алгоритм, що робити громадянам для отримання компенсації за нанесені збитки. Заяви щодо нанесених збитків можна подавати до органів Національної поліції, - пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, ЦНАП Кременчука також почав приймати заяви на реєстрацію повідомлення про пошкодження або руйнування нерухомого майна власлідок військової агресії рф. Якщо ви власник житлового будинку, квартири чи іншого житлового приміщення, і його пошкодили чи зруйнували через повномасштабне вторгнення рф в Україну, подавайте заяву у ЦНАП або самостійно через портал/застосунок «Дія».



