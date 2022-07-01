Кременчуцька районна військова адміністрація про оперативну ситуацію за минулу добу

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 463

Після ракетного удару російської армії по Кременчуку надзвичайних подій у районі не було – тривають роботи по розбиранню завалів на території ТЦ «Амстор»

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається контрольованою. Після ракетного удару російської армії по ТЦ «Амстор» у Кременчуку надзвичайних подій у районі не було. Про це на ранковому брифінгу заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 9 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено один адмінпротокол щодо випадку домашнього насильства та 3 адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автівок цих водіїв, адже під час воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.

Також у Кременчуку вчора сталася ДТП з потерпілими – автівка зачепила самокат. Пожеж у Кременчуцькому районі минулої доби не було.

- ДСНС продовжує розбирати завали на території ТЦ «Амстор». Роботи тривають вдень і вночі. Станом на ранок завали розібрані на 85% площ торговельного центру, - зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, станом на ранок 1-го липня під уламками торговельного центру виявлені тіла 18 загиблих та 27 фрагментів тіл. Ще один поранений помер у лікарні. Без вісті зниклою вважається 21 людина. Серед 61 пораненого є діти та троє співробітників ДСНС, один з яких знаходиться у важкому стані