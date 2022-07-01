Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Надзвичайні новини

Кременчуцька районна військова адміністрація про оперативну ситуацію за минулу добу

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 463

  

Після ракетного удару російської армії по Кременчуку надзвичайних подій у районі не було – тривають роботи по розбиранню завалів на території ТЦ «Амстор»

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається контрольованою. Після ракетного удару російської армії по ТЦ «Амстор» у Кременчуку надзвичайних подій у районі не було. Про це на ранковому брифінгу заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 9 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено один адмінпротокол щодо випадку домашнього насильства та 3 адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автівок цих водіїв, адже під час воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.

Також у Кременчуку вчора сталася ДТП з потерпілими – автівка зачепила самокат. Пожеж у Кременчуцькому районі минулої доби не було.

- ДСНС продовжує розбирати завали на території ТЦ «Амстор». Роботи тривають вдень і вночі. Станом на ранок завали розібрані на 85% площ торговельного центру, - зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, станом на ранок 1-го липня під уламками торговельного центру виявлені тіла 18 загиблих та 27 фрагментів тіл. Ще один поранений помер у лікарні. Без вісті зниклою вважається 21 людина. Серед 61 пораненого є діти та троє співробітників ДСНС, один з яких знаходиться у важкому стані

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район поліція нетверезий водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх