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Надзвичайні новини

Трьох чоловіків підозрюють у мародерстві ТЦ «Амстор» після ракетного удару рашистів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 050

 

Комунальники отримали по 60 діб перебування під вартою у Полтавському СІЗО

У ніч після обстрілу рашистами ТЦ Амстор, 28 червня, трьох працівників комунального підприємства затримала тероборона, яка охороняла порядок біля «Амстору». Після прибирання території троє комунальників відклали коробку з 61 телефоном. Вони завантажили коробку в автомобіль і планували вивезти. Територіальна оборона зупинила чоловіків, на місце події викликали правоохоронців.

Обвинувачення прохало обрати чоловікам запобіжний захід – тримання під вартою. Натомість адвокати просили призначити домашній арешт у нічні години й доводили, що їх підзахисні не винні. За версією захисту, вони думали, що у коробці книги, а правоохоронці сказали, що це сміття.

Суд задовольнив клопотання правоохоронців про обрання міри запобіжного заходу – комунальники отримали по 60 діб перебування під вартою у Полтавському СІЗО з правом внесення 49 620 грн застави.

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Автор: Альона Душенко
Теги: мародери Амстор суд
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