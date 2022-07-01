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Кременчук

Кременчуцький НПЗ відновити наразі неможливо

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 1 070

 Ризики нового обстрілу Кременчуцького НПЗ унеможливлюють його відновлення

Ризики нового обстрілу Кременчуцького НПЗ унеможливлюють його відновлення. Тому робити це потрібно тоді, коли Україна матиме додаткові сучасні та надійні системи протиповітряної оборони. Також наразі неможливо точно оцінити збитки України від обстрілів НПЗ – через ті ж ризики їхнього повторення. Про це розповів голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР Андрій Герус, повідомляє пресслужба парламенту.

Він зазначив: якщо ж говорити загалом, збитки від таких дій росіян величезні.

- Нафтопереробний завод відбудувати можна, але в таких умовах, які є зараз, це зробити неможливо, і питання чи потрібно це робити зараз, коли ризик повторного обстрілу залишається. Коли буде велика гарантія захисту, тоді такий завод буде доцільно відновлювати та запускати в роботу, – сказав Герус.

Разом з тим, підкреслив Герус, нафтова інфраструктура України вже змогла адаптуватися до умов війни. Зокрема, збільшилася кількість напрямків та джерел постачання нафтопродуктів, змінилася логістика та умови зберігання.

- Зараз інфраструктура не передбачає зберігання значних обсягів нафтопродуктів в одному місці. Це надійніше з погляду поставок енергоресурсу і безпечніше з точки зору роботи людей, – підкреслив він.
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Автор: Альона Душенко
Теги: ракетний обстріл НПЗ
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