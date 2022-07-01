Кременчуцький НПЗ відновити наразі неможливо

Ризики нового обстрілу Кременчуцького НПЗ унеможливлюють його відновлення. Тому робити це потрібно тоді, коли Україна матиме додаткові сучасні та надійні системи протиповітряної оборони. Також наразі неможливо точно оцінити збитки України від обстрілів НПЗ – через ті ж ризики їхнього повторення. Про це розповів голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР Андрій Герус, повідомляє пресслужба парламенту.
Він зазначив: якщо ж говорити загалом, збитки від таких дій росіян величезні.
Разом з тим, підкреслив Герус, нафтова інфраструктура України вже змогла адаптуватися до умов війни. Зокрема, збільшилася кількість напрямків та джерел постачання нафтопродуктів, змінилася логістика та умови зберігання.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер