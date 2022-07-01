«Молимося за Кременчук»: гравці Динамо вийшли на спаринг із Лозанною в особливих футболках

У своєму другому контрольному матчі в рамках тренувального збору у Швейцарії київське Динамо поступилося місцевому клубу Лозанна Спорт (0:2). На цей поєдинок футболісти столичної команди вийшли в незвичайних футболках.
На грудях у динамівців можна було побачити напис «Pray for Kremenchuk» («Молимося за Кременчук»). Таким чином клуб вирішив нагадати всьому світу про жахливий теракт росії в Кременчуці, де окупанти серед білого дня влучили ракетою в торговий центр з людьми.
А голкіпер збірної України полтавець Дмитро Різник пожертвував свою футболку для допомоги постраждалим. У цій футболці він дебютував за національну збірну в матчі проти Вірменії, та став Левом матчу.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер