«Молимося за Кременчук»: гравці Динамо вийшли на спаринг із Лозанною в особливих футболках

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 690

Київське Динамо таким чином вирішив нагадати всьому світу про жахливий теракт росії в Кременчуці

У своєму другому контрольному матчі в рамках тренувального збору у Швейцарії київське Динамо поступилося місцевому клубу Лозанна Спорт (0:2). На цей поєдинок футболісти столичної команди вийшли в незвичайних футболках.

На грудях у динамівців можна було побачити напис «Pray for Kremenchuk» («Молимося за Кременчук»). Таким чином клуб вирішив нагадати всьому світу про жахливий теракт росії в Кременчуці, де окупанти серед білого дня влучили ракетою в торговий центр з людьми.

А голкіпер збірної України полтавець Дмитро Різник пожертвував свою футболку для допомоги постраждалим. У цій футболці він дебютував за національну збірну в матчі проти Вірменії, та став Левом матчу.

Також слова підтримки висловилиспортсмени, письменники, співаки.