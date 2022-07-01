Завтра кременчужанам розкажуть як діяти при артобстрілах

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 185

Завтра, 2 липня, у Кременчуці відбудуться два тренінги з надання домедичної допомоги. Кременчужанам розкажуть як діяти та як надавати першу медичну допомогу після артобстрілів. Наразі це дуже актуально після обстрілу ТЦ Амстор.

1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару, застосуванні фосфорних боєприпасів або хімічної атаки.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

На цьому тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.

2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.

Початок об 14.00

Вас навчать накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, еластичний бинт можна узяти, як додатковий.

Тренінг Волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!

- Звертаю увагу - Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в Центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.

Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - Пару чистих носочків!!! Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю вашу увагу, що попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85, - зауважив волонтер Роман Бутрімов.