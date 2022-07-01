Завтра кременчужанам розкажуть як діяти при артобстрілах

Завтра, 2 липня, у Кременчуці відбудуться два тренінги з надання домедичної допомоги. Кременчужанам розкажуть як діяти та як надавати першу медичну допомогу після артобстрілів. Наразі це дуже актуально після обстрілу ТЦ Амстор.
1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару, застосуванні фосфорних боєприпасів або хімічної атаки.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
На цьому тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.
2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.
Початок об 14.00
Вас навчать накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, еластичний бинт можна узяти, як додатковий.
Тренінг Волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер