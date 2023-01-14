14 січня на Полтавщині відключатимуть світло по одній черзі

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14 січня, якщо дозволить споживання, на Полтавщині відключатимуть світло по одній черзі, повідомляє «Полтаваобленерго».

На 14 січня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області з 7.00 до 24.00 - 485 МВт. Для порівняння: 14 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

«Полтаваобленерго» закликає мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж.

Із графіком відключень черг на січень (з можливістю відключення двох черг одночасно) можна ознайомитися за посиланням.