Поліція Полтавщини розшукала хлопця, який зник після сварки з батьком

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 179

Життю та здоров'ю підлітка нічого не загрожує

12 січня у селі Ісківцях Лубенської територіальної громади Полтавської області зник 14-річний хлопець, який після сварки з батьком пішов з дому і не виходив на зв'язок. Про це повідомляє Лубенський райвідділ поліції.

Через дві години пошуків поліцейські розшукали хлопця у сусідньому селі. Підлітка повернули додому, і його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Наразі ювенальна превенція з’ясовує причини такої поведінки хлопця.