Поліція Полтавщини розшукала хлопця, який зник після сварки з батьком

12 січня у селі Ісківцях Лубенської територіальної громади Полтавської області зник 14-річний хлопець, який після сварки з батьком пішов з дому і не виходив на зв'язок. Про це повідомляє Лубенський райвідділ поліції.
Через дві години пошуків поліцейські розшукали хлопця у сусідньому селі. Підлітка повернули додому, і його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Наразі ювенальна превенція з’ясовує причини такої поведінки хлопця.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер