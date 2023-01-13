Якою буде погода у Кременчуці у ці вихідні

У Кременчуці на цих вихідних трохи потеплішає.
Sinoptik прогнозує, що під час вихідних опадів не буде, проте і сонце рідко показуватиметься з-за хмар. У суботу, 14 грудня, температурний максимум складе 0°С, а у неділю, 15 січня, -1°С.
Meteo обіцяє сильну хмарність у суботу, а у неділю – слабку. Температурні показники коливатимуться у межах -4...+1°С. У неділю, 15 січня, опадів не очікується, а вітер буде 1,6 м/с увесь день.
Gismeteo повідомляє про продовження морозів – до -3°С вдень. Опадів не очікується.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер