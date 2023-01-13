Якою буде погода у Кременчуці у ці вихідні

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 211

У Кременчуці на цих вихідних трохи потеплішає.

Sinoptik прогнозує, що під час вихідних опадів не буде, проте і сонце рідко показуватиметься з-за хмар. У суботу, 14 грудня, температурний максимум складе 0°С, а у неділю, 15 січня, -1°С.

Meteo обіцяє сильну хмарність у суботу, а у неділю – слабку. Температурні показники коливатимуться у межах -4...+1°С. У неділю, 15 січня, опадів не очікується, а вітер буде 1,6 м/с увесь день.

Gismeteo повідомляє про продовження морозів – до -3°С вдень. Опадів не очікується.